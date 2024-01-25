З тих чи інших причин допомога Україні може надходити із затримкою, зауважив секретар РНБО.

Розмови про те, що в разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються у США, Великій Британії та Євросоюзі, Україна буде отримувати менше допомоги, не відповідають дійсності. У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право. Ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність, зокрема, і Європи. І всі це усвідомлюють", – наголосив він у коментарі "24 каналу".

Власні політичні процеси відбуваються у кожній країні, і з тих чи інших причин допомога Україні може надходити із затримкою. Своєю чергою, це впливає на ситуацію на фронті.

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"Ми дуже б хотіли, щоби найближчим часом все було улагоджено. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, незалежність. Ми не торгуємо принципами й не торгуємо своїми територіями, як би комусь того не бажалось", – додав Данілов.

Він зауважив, що Росія періодично шантажує світ використанням ядерної зброї "у разі загрози". Проте, за словами секретаря РНБО, ці залякування на відповідальних політиків уже не діють.

Допомога Україні: це варто знати

В Італії Сенат підтримав рішення уряду стосовно продовження дії дозволу на постачання воєнних засобів в Україну до 31 грудня 2024 року. Це відповідає міжнародним зобов'язанням країни у наданні допомоги Києву для протидії російській агресії. Тепер це рішення має розглянути Палата депутатів Італії.

Тим часом ЗМІ пишуть про те, що Німеччина веде переговори щодо угоди, в рамках якої вона постачатиме далекобійні крилаті ракети Великій Британії та Франції. Натомість ці країни матимуть змогу озброїти Україну своїми версіями ракет.

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