Вперше витрати усіх країн-членів НАТО на оборону зросли до 2% ВВП

У минулому році країни-члени Альянсу вирішили збільшити витрати на оборону до 5%.

Перше усі 32 країни-члени Організації Північноатлантичного договору змогли збільшити витрати на оборону до 2% ВВП. Як повідомляє офіційний сайт Альянсу, сьогодні, 26 березня, генеральний секретар Марк Рютте представив свій щорічний звіт.

Зазначається, що у 2025 році на саміті у Гаазі союзники погодилися збільшити оборонні інвестиції до 5% ВВП.

Зокрема, у минулому році європейські союзники і Канада зробили великий крок уперед завдяки збільшенню витрат на оборону на 20% порівняно з 2024-м роком.

"Цифри у звіті говорять самі за себе. Ми досягли значного прогресу в оборонних інвестиціях, і НАТО сьогодні сильніше, аніж раніше до цього", - наголосив Рютте.

При цьому, відзначається, що вперше усі союзники відзвітували про те, що їхні витрати на оборону досягли або перевищили цільовий показник 2% ВВП, встановлений ще у 2014-му році. Відзначаючи це досягнення, генеральний секретар високо оцінив зусилля членів НАТО за їх рішучу реакцію на зміну у середовищі безпеки. Рютте наголосив:

"Європейські союзники та Канада занадто довго надмірно розраховували на військову міць США. Ми не брали достатньої відповідальності за нашу власну безпеку. Але відбулася справжня зміна у мисленні… І як європеєць, я пишаюсь тим, що ми робимо - досягається величезний прогрес".

Витрати НАТО на оборону

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп після переобрання на другий термін президентом США неодноразово висловлював побоювання, що Америка витрачає на НАТО величезні суми грошей, але не має певності, що країни Альянсу готові прийти на допомогу Америці, коли це буде потрібно.

На саміті НАТО у червні 2025 року союзники погодилися поступово перейти до виділення на оборону 5% ВВП.

Раніше, у 2014 році на саміті НАТО узгодили мету впродовж десяти років зробити так, що витрачати на оборону 2% ВВП.

