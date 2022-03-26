У цьому випадку буде йти мова не лише про Україну, наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що чим пізніше світ відмовиться від російських ресурсів, тим ймовірніша світова війна.

У цьому випадку буде йти мова не лише про Україну, наголосив він у Twitter.

"Відмова від РФ вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі – це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим ймовірніша світова війна. Не лише в Україні", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила проводити спільні закупівлі газу та енергії. Тому тепер Росії буде значно важче впливати на окремі країни ЄС. Відтак може повністю припинися російська провокація внутрішніх конфліктів у ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Росія за попередні десять днів продала нафти у Європу з портів Чорного моря на суму, яка дорівнює вартості 440 крилатих ракет "Калібр". Ці ракети країна-агресор активно застосовує у війні проти України. Ця нафта йде у порти Франції, Італії і Нідерландів (Роттердам).

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