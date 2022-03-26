Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що чим пізніше світ відмовиться від російських ресурсів, тим ймовірніша світова війна.
У цьому випадку буде йти мова не лише про Україну, наголосив він у Twitter.
"Відмова від РФ вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі – це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим ймовірніша світова війна. Не лише в Україні", – заявив Подоляк.
Нагадаємо, Єврокомісія вирішила проводити спільні закупівлі газу та енергії. Тому тепер Росії буде значно важче впливати на окремі країни ЄС. Відтак може повністю припинися російська провокація внутрішніх конфліктів у ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Росія за попередні десять днів продала нафти у Європу з портів Чорного моря на суму, яка дорівнює вартості 440 крилатих ракет "Калібр". Ці ракети країна-агресор активно застосовує у війні проти України. Ця нафта йде у порти Франції, Італії і Нідерландів (Роттердам).