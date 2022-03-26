Цією платформою зможуть користуватися країни, які мають Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Європейський Союз відкриє для України та ряду інших країн платформу спільних закупівель газу.

Про це йдеться у висновках саміту голів держав і урядів країн-членів ЄС, які оприлюднені на сайті Європейської Ради.

Зокрема, відзначено важливість вивчення пропозицій Європейської комісії щодо політики зберігання газу в ЄС, належним чином враховуючи і задовольняючи інтереси держав-членів, які мають великі сховища для зберігання газу для того, аби забезпечити справедливий баланс.

Лідери ЄС заявили, що поповнення газових сховищ в Євросоюзі повинно розпочатися якомога швидше з врахуванням національних заходів із забезпечення відповідної готовності.

Також сказано, що з огляду на наступну зиму країни-члени та Єврокомісія повинні терміново здійснити ряд заходів.

Зокрема, серед іншого, треба разом працювати над добровільною спільною закупівлею газу, скрапленого газу та водню, і оптимально використовувати колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та країн-членів з метою зниження цін під час переговорів.

"Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів (України, Грузії і Молдови - УНІАН)", - йдеться у висновках.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз серйозно візьметься за унеможливлення обходу санкцій, запроваджених проти РФ.