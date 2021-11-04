Арахамія також назвав депутатів, які виступають проти вакцинації.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що тести на COVID-19 для депутатів в парламенті мають бути платними, але пропонується зробити їх безкоштовними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть ПЛР-тести для невакцинованих депутатів у Верховній Раді платними чи безкоштовними, Арахамія сказав: "Мені здається, що всі безкоштовні. Така, зокрема, була пропозиція".

На уточнення, чому вони мають бути безкоштовними, депутат відповів: "Тому що вони на роботі. Я не знаю. Така була пропозиція".

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Водночас, Арахамія вважає, що тести мають бути платними.

"Я особисто, якщо ви мою думку почуєте, я наполягав, щоб були платні. Тому більше людей будуть вакцинуватись", - сказав він.

Крім того, на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які "надали дозвіл".

"Дозвіл надали - більше 150 людей точно є, які сказали... Багато людей сказали: я не хочу поширювати цю інформацію. Вони мають право, і тоді ми не можемо скласти нормальну статистику", - сказав він.

Арахамія назвав кількох депутатів, які відкрито виступають проти вакцинації.

"Я питаю людей: окрім Камельчука (Юрій Камельчук, фракція "СН" - УНІАН) і Богуцької ( Єлізавета Богуцька, фракція "СН" - УНІАН) я, чесно кажучи, навіть не знаю людину, яка не вакцинувалася. Які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються і не хочуть вакцинуватися... І ще Дмитрук (Артем Дмитрук. Фракція "СН" - УНІАН)", - зазначив голова фракції.

Раніше депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко у розмові з журналістами заявив, що тести на визначення коронавірусу в організмі, які здаватимуть невакциновані депутати, будуть для нардепів безкоштовними.

"Те, що я чув, (тести будуть) безкоштовні", – відповів Тищенко.

Нові COVID-обмеження у Раді

2 листопада ВР ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154). Нею передбачається, що допуск до парламенту для усіх здійснюватиметься лише за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту чи довідки про одужання від COVID-19.

Раніше того дня голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що невакциновані народні депутати будуть здавати тест на COVID-19 раз у три дні за власні кошти.

Голова профільного комітету наголосив, що такі тести народні депутати будуть робити за власні кошти.

Автор: Таня Поляковська