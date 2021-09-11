За словами Олексія Данілова, "словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні занадто мало" для ситуації, що склалася в Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що країни-партнери України по "Кримській платформі" мають перейти до активних дій у зв’язку з ситуацією в окупованому Криму.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мені дуже приємно і я був дуже вражений, коли така кількість партнерів підтримала "Кримську платформу", але після цього мають бути дії", - сказав він.

Данілов нагадав про загострення ситуації в окупованому Криму.

"Ви бачите, що зараз відбувається в Криму. Людей забирають до в'язниці, лишають їх можливості жити, їх катують, і словосполучення "ми занепокоєні" на сьогоднішній день, я вважаю, занадто мало для того, щоб це все продовжувалося в сучасному світі", - сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, мають бути активні дії.

"Вони можуть бути різні – економічні, фінансові… мова не йде про військову складову", - сказав він.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Катерина Гірник