За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Віктор Медведчук в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо вчинення головою політради партії "Опозиційна платформи – За життя" Віктором Медведчуком і депутатом від «ОПЗЖ» Тарасом Козаком державної зради.

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Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко й оприлюднив фото відповідного листа від Офісу генпрокурора.

"ДБР відкрила кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань", – написав він.

Гончаренко зазначив, що його заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT.

"Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", – пояснив депутат.

У прес-службі ДБР на звернення УНІАН щодо цього поки що не надали роз’яснень.

Санкції проти Медведчука і Ко

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

Справа проти Медведчука: що відомо

Раніше у ДБР повідомили, що справа проти кума Путіна та депутата Ради Віктора Медведчука, відкрита ще у 2019 році, досі в процесі досудового розслідування. Мова про державну зраду і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – інформують у ДБР.

Зазначимо, у лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.

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Автор: Ганна Нагорна