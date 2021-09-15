Новинський поїхав на літургію, проведену Російською православною церквою.

Депутат Верховної Ради Вадим Новинський, якого раніше внесли в "Миротворець" як "агента РПЦ", побував у Санкт-Петербурзі на літургії, яку провів російський патріарх Кирило.

Відповідне відео днями з'явилося в Youtube.

Судячи з кадрів, у заході також брало участь керівництво Росії, в тому числі голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

На візит українського нардепа до Росії також звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він акцентував, що Новинський приїхав на богослужіння на честь національного героя Росії Олександра Невського.

"Нагадую, що російський олігарх Новинський отримав український паспорт у 2012 році від державного зрадника Януковича. Здавалося б, для чого взагалі було отримувати український паспорт, якщо так хочеться тусуватися з патріархом Кирилом у Петербурзі? Відповідь проста - щоб працювати тут в інтересах Москви й пиляти на метал стратегічні українські підприємства", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Чим відомий Вадим Новинський

Як відомо, Новинський народився в Росії, а громадянство України отримав в 2012 році. Раніше ЗМІ неодноразово писали про причетність Новинського до розорення Миколаївського суднобудівного заводу "ЧСЗ".

Крім того, політик, за даними Генпрокуратури, керував кампанією проти проукраїнського крила МП і за президентства Януковича відповідав за ізоляцію митрополита Володимира і його помічника Олександра Драбинка.

Новинський сам публічно виступав проти надання ПЦУ автокефалії та відділення Української церкви від Москви.

У 2020 році стало відомо, що Новинський став дияконом Московського патріархату.

Автор: Віолетта Орлова