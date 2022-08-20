За дорученням Байдена Блінкен надав дозвіл на вилучення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розпорядився надати Україні допомогу на суму 815 мільйонів доларів.

Про це держсекретар США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні я надав дозвіл на вилучення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США для оборони України на суму 815 мільйонів доларів. Ми виступаємо на стороні України і її мужніх захисників", - наголосив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Джо Байден доручив Блінкену виділити Україні оборонну підтримку на суму до 775 млн доларів.

Новий пакет допомоги передбачає передачу додаткових снарядів для артилерійських ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS, 16 гаубиць і снаряди до них, 1 тисячу переносних ракетних комплексів Javelin, засоби для розмінування, 15 безпілотників ScanEagle (для надання розвідувальної допомоги українській артилерії), 40 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP).

З урахуванням цього пакету, загальна допомога, яку США надають Україні у сфері безпеки з серпня 2021 року, перевищує 10 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини: