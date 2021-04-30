Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня.
Про це він повідомив в інтерв'ю для CBS News.
Ентоні Блінкен заявив, що США стежать за відведенням частини військ РФ від кордонів з Україною.
"Президент Росії Володимир Путін відкликав за останні кілька днів частина з більш ніж 100 тисяч військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною", - сказав він у інтерв'ю, яке покажуть на телеканалі CBS News в неділю, 2 травня.
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