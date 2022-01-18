Новообрана голова Європейського парламенту Роберта Мецола пообіцяла посилити дипломатичні зусилля для вирішення масштабних конфліктів, зокрема навколо України.
Відеозвернення Мецоли з’явилося на сайті Європарламенту.
Очільниця Європарламенту під час прес-конференції наголосила, що "Україна зараз перебуває під загрозою" та висловила їй свою підтримку. Крім того, Мецола згадала й Білорусь.
"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі меседжі будуть і надалі лунати", - сказала вона на прес-конференції після обрання.
Нагадаємо, що резидентом Європейського парламенту обрано представницю Мальти Роберту Мецолу. В ЄНП привітали її обрання як наймолодшої особи на посаді президент Європарламенту.
Роберта Мецола: що про неї відомо
Роберта Мецола обіймала посаду віце-президента ЄП. Вона була відповідальною за відносини національних парламентів країн-членів Євросоюзу і, зокрема, очолювала Конференцію парламентських комітетів у справах ЄС.
Як повідомляв УНІАН, вночі 11 січня у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі.
Його було обрано на цю посаду 3 липня 2019 року як представника Італії.