Вона визнала, що Україна зараз перебуває під загрозою.

Новообрана голова Європейського парламенту Роберта Мецола пообіцяла посилити дипломатичні зусилля для вирішення масштабних конфліктів, зокрема навколо України.

Відеозвернення Мецоли з’явилося на сайті Європарламенту.

Очільниця Європарламенту під час прес-конференції наголосила, що "Україна зараз перебуває під загрозою" та висловила їй свою підтримку. Крім того, Мецола згадала й Білорусь.

"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі меседжі будуть і надалі лунати", - сказала вона на прес-конференції після обрання.

Нагадаємо, що резидентом Європейського парламенту обрано представницю Мальти Роберту Мецолу. В ЄНП привітали її обрання як наймолодшої особи на посаді президент Європарламенту.

Роберта Мецола: що про неї відомо

Роберта Мецола обіймала посаду віце-президента ЄП. Вона була відповідальною за відносини національних парламентів країн-членів Євросоюзу і, зокрема, очолювала Конференцію парламентських комітетів у справах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 11 січня у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі.

Його було обрано на цю посаду 3 липня 2019 року як представника Італії.