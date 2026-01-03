До Києва прибули радники з питань нацбезпеки низки європейських країн (фото)

За даними секретаря РНБО, учасники зустрічі обговорюватимуть безпекові та економічні питання.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. За його словами, серед прибулих радники з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

"Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами", - деталізував він.

Переговори про закінчення війни

31 грудня 2025 року Умєров провів розмову із західними партнерами. Тоді ж він анонсував, що окремо готується масштабна зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.

"Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн", - зазначив тоді секретар РНБО.

Також тоді він додавав, що у новому році влада продовжить роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат.

