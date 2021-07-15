Нардеп оприлюднив відповідний документ у соцмережі. Це підтвердила журналістам прес-секретар Разумкова.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook.

"Денис Шмигаль неочікувано вніс кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС", - написав Юрчишин.

На підтвердження він оприлюднив фото зазначеного документа.

Читайте такожАваков відреагував на голосування Ради за його відставку (фото)"…За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка.. має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді IX скликання, вношу подання про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України", - йдеться у документі від 15 липня 2021 р.

Це підтвердила журналістам прес-секретар Разумкова Ольга Туній.

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується у п’ятницю, 16 липня.

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Автор: Інна Андаліцька