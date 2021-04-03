Наразі через мікротріщину на пакуванні з невикористаними бюлетенями перераховують голоси на ДВК 260028 у с. Монастирчани.

Підрахунок голосів на довиборах у Раду на Прикарпатті триває вже тиждень. У селі Манява голову ДВК забрала швидка - в одного з кандидатів "зникло" 45 голосів.

Як повідомив 3 квітня на своїй сторінці у Facebook кандидат у депутати на довиборах у Раду від Івано-Франківської області Олександр Шевченко, на ДВК № 260025 (с. Манява) відбуваються фальсифікації. Він також оприлюднив відеодоказ "зникнення" голосів, повідомляє ТСН.ua.

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"Вночі голову Манявської ДВК забрали медики швидкої. Влада не гребує нічим, щоб виграти ці вибори. Ось вам доказ. Надаю відео з ДВК № 260025, де чітко видно і задокументовано членами комісії 150 голосів за Олександра Шевченка. А вже наступне відео – прямий ефір із ОВК. Шевченко – 105. Де справедливість і правда?", - написав Шевченко.

Він також додав, що "аналогічні крадіжки відбуваються і з документаціями інших дільниць".

"Нагадаю, що вже на чотирьох дільницях в такий спосіб в приміщенні ОВК було викрадено з виборчої документації більше 300 бюлетенів за Олександра Шевченка. Цього достатньо, щоб фальсифікувати вибори на користь провладного кандидата Василя Вірастюка", - зазначив Шевченко.

В "ОПОРІ" повідомили, що Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №260025 (с. Манява) через розбіжності у кількості бюлетенів.

"Так, голосування визнано недійсним за пропозицією члена комісії від "Слуги народу", який вказав на невідповідність 25 заяв для голосування за місцем перебування вимогам законодавства: не написані власноруч, відсутні медичні довідки про стан здоров’я виборців. Крім того, за його словами, 5 контрольних талонів не містять підписи виборців. Крім того, на цій дільниці ОВК виявила розбіжність у голосах за Олександра Шевченка. У протоколі було зазначено 150 голосів, при підрахунку виявлено 105", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року у двох округах - №87 (Івано-Франківська область) та №50 (Донецька область) відбулися проміжні вибори народних депутатів.

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Автор: Іван Бойко