В Україні 'найближчим часом' замінять очільника ДПСУ, – Зеленський

Робота ДПСУ потребує змін підходів, зазначив президент.

Найближчим часом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко має представити кандидатури на заміну очільника Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи доповідь Ігоря Клименка. Президент додав, що діючий очільник ДПСУ Сергій Дейнека продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

"Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ", – написав Зеленський.

Відео дня

Інші зміни в держструктурах

Нагадаємо, також 2 січня Володимир Зеленський повідомив про призначення нового глави Офісу президента – ним стане Кирило Буданов. За словами Зеленського, на новій посаді ексочільник ГУР зосередиться на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Натомість новим очільником ГУР Зеленський призначив Олега Іващенка, який очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

Вас також можуть зацікавити новини: