Зеленський призначив Іващенка новим головою ГУР

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка, який очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР), новим головою Головного управління розвідки (ГУР). Про це президент повідомив у своєму Telegram.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", – написав Зеленський.

Він зазначив, що провів з ним нараду, як з керівником Служби зовнішньої розвідки, під час якої Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози.

"Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати. Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію", – додав Зеленський.

Що відомо про Олега Іващенка

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Олег Іващенко народився 9 вересня 1969 року. З березня 2024 року очолював Службу зовнішньої розвідки України (СЗР).

Іващенко закінчив Київське вище загальновійськове командне училище та Національну академію оборони України. Також він навчався в Університеті економіки та права та Києво-Могилянській бізнес-школі. Має ступінь кандидата військових наук.

Іващенко є кадровим розвідником з великим бойовим досвідом. Більша частина його служби пов'язана з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

26 березня 2024 року Іващенко призначили головою СЗР. Він замінив на цій посаді Олександра Литвиненка.

Також Іващенко з березня 2024 року є членом Ставки Верховного Головнокомандувача та членом Ради національної безпеки і оборони України.

Крім цього, Іващенко брав участь у багатьох спеціальних операціях, частина з яких залишається засекреченою. Зокрема, відомо, що він служив в елітному підрозділі.

У 2022 році Іващенко отримав Орден Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і самовіддані дії під час відсічі збройній агресії РФ. Також він має Орден Данила Галицького.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше прзедиент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова новим очільником Офісу президента України. За словами президента, на новій посаді Буданов зосередиться на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Сам Буданов прийняв пропозицію Зеленського і додав, що його робота зосередиться на "критично важливих питаннях стратегічної безпеки".

"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України!" – додав Буданов.

