Також прем'єр Британії впевнений, що Україна збереже свою свободу.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон переконаний, що Україна виграє війну, яку розв'язала Росія.

Про це Джонсон заявив під час онлайн-звернення до Верховної Ради України, текст якого опублікований на сайті британського уряду.

"Я сьогодні маю одне повідомлення для вас: Україна переможе, Україна буде вільною", - наголосив Джонсон.

Він заявив, що сьогодні Україна довела помилковість думок тих експертів, які казали, що Україна у війні з Росією швидко впаде.

"Хоча ваші солдати завжди були у меншості – три до одного зараз – вони воювали з енергією і мужністю левів", - наголосив Джонсон.

Він нагадав, що українські сили вибили російські підрозділи з-під Києва.

"Ви розбили міф про непереможність Путіна і ви написали один з найвеличніших розділів у воєнній історії і житті вашої країни. Так звана непереборна сила воєнної машини Путіна зламалася через непохитність українського патріотизму і любові до країни. Це є найкращим періодом України, який пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутнім поколінням", - наголосив Джонсон.

"Ваші діти і правнуки скажуть – українці навчили світ, що жорстока сила агресора нічого не значить проти моральної сили народу, налаштованого бути вільним. Вони скажуть, що українці довели завдяки власному завзяттю і пожертві, що танки і гармати не можуть придушити народ, який бореться за свою незалежність, і саме тому я вірю, що Україна виграє", - заявив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу.

Також він зазначив, що Україні вже передають броньовані транспортні засоби для евакуації цивільних з районів, які піддаються нападу, і також для захисту чиновників.

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