Представники "Правого сектору" понад місяць влаштовують акції на підтримку Влади Молчанової, співвласника її компанії "Stolitsа Group" Раймондаса Туменаса та народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, які, за інформацією журналістів, намагаються захопити ринок "Столичний".

Про це йдеться у статті видання "Обозреватель" "Лівий" бізнес "правих" радикалів: чому ПС тисне на міністра Малюську в інтересах рейдерів?".

Журналісти нагадують, що днями представники "Правого сектору" пікетували Міністерство юстиції, звинувачуючи міністра Дениса Малюську у "заграванні" з "рейдерами", які начебто намагаються відібрати ринок "Столичний", хоча насправді радикали підігрують підприємиці Владі Молчановій, її колезі по бізнесу Раймондасу Туменасу і народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку. Вони, пишуть автори статті, "організовують різні бутафорні акції, мета яких одна: легалізувати незаконні схеми відбору власності, реалізовані Молчановою та її цивільним чоловіком Сергієм Коровченком. Вони, зазначають автори статті, вже декілька разів намагалися через чорних рейдерів списати акції з мажоритарного власника "Столичного", але цьому заважає принципова позиція Мін'юсту та його очільника".

Зокрема, на днях антирейдерська комісія на чолі з Денисом Малюською вкотре ухвалила рішення про скасування внесених "чорними реєстраторами" змін у держреєстр права власності щодо майна ринку "Столичний", на яке було накладено судове обтяження.

"І це був справедливий і законний вердикт. Адже суперечки між акціонерами ринку "Столичний" вирішуються у судах – і доки Феміда не скаже свого остаточного слова, будь-яке порушення наявного статус-кво неприпустиме. Тим більше із судовою забороною змінювати власника майна вартістю у понад 300 мільйонів гривень", - йдеться у статті.

Однак пікетувальників, пишуть журналісти, такі "дрібниці", як закон, не зупиняють.

Автори статті не виключили, що до організації пікетів можуть бути причетні представники так званого "Закарпатського батальйону" "ПС" – того самого, який фігурував свого часу в справі про стрілянину у Мукачевому і в низці дрібніших рейдерських скандалів.

"Вимушені з тривогою констатувати ситуацію, за якої агресивно налаштована вулиця намагається впливати на рішення антирейдерської комісії, виступаючи водночас на боці рейдерів. До лобіювання інтересів Молчанової, Туменаса і Тищенко долучився також представник Київського осередку ВО "Батьківщина" Михайло Ковальчук, який організовує інформаційний супровід атаки на Мін'юст і міністра Малюську. Можливо, він також причетний і до організації пікетів", - йдеться у статті.

У зв’язку з цим видання звернулося до "Правого сектору" з проханням "не паплюжити ідеали, з якими відчайдушні хлопці, що були кістяком цієї організації, свого часу йшли в атаки на Грушевського та Інститутську, вирушали на фронт, вбивали ворогів та ховали побратимів".

"Ми звертаємося також до Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових відомств нашої держави з проханням навести порядок і не дати озброєним молодикам можливості тиснути на державні структури з метою змусити їх відійти від законодавства. Oбозреватель також звертається до голови ВО "Батьківщина"Юлії Володимирівни Тимошенко: "шановна Юліє Володимирівно, ви, схоже, припустилися величезної помилки, віддавши столичний осередок партії на відкуп Владі Молчановій та її одіозному чоловікові Сергієві Коровченку. Така нерозбірливість у делегуванні "франшизи" може дорого коштувати всій політичній силі, яку ви очолюєте: співпраця з рейдерами та колаборантами неодмінно позначиться на рівні електоральної підтримки "Батьківщини" та репутації всієї партії. Прохання не стояти осторонь ситуації, а втрутитися в рейдерський конфлікт із залученням вашої політичної сили", - йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти звернулися до Дмитра Яроша з проханням "розтлумачити ідеологію та принципи діяльності організації, до створення якої він свого часу долучився: "пане Дмитре, можливо, ви розумієте, що трапилося із вашим колишнім дітищем".

Нагадаємо, конфлікт між акціонерами найбільшого в Україні ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" розгорівся після того, як на підприємстві був проведений глибокий аудит, який встановив, що підприємство, руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації, було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі в афілійованих із нею ж підприємствах. Паралельно компанія "Спецбуд-Моноліт", яку також пов’язують з Молчановою, взялася вимагати передачі їй права власності на один із павільйонів "Столичного". Втім представники нинішньої адміністрації "Столичного" оприлюднили документи, які доводять безпідставність вимог "Спецбуд-Моноліту". Після цього Молчанова разом зі співвласником компанії "Stolitsа Group" Раймондасом Туменасом і нардепом Миколою Тищенком почали тиск на Мін'юст за допомогою вуличних акцій протесту.

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Автор: УНІАН