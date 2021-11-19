Серед основних пунктів - "держава у смартфоні", закон про олігархів, ринок землі та легалізація грального бізнесу.

Народний депутат і голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія відзвітував про основні досягнення української влади за два роки роботи при президентові Володимирі Зеленському.

Зокрема, за половину каденції шостого глави держави в Україні вдалося перевести значну частину держпослуг в онлайн-формат, ухвалити закон про олігархів, запустити ринок землі та легалізувати гральний бізнес.

"Коли обирають владу, вони (люди - УНІАН) очікують на якусь чарівну таблетку, якийсь чарівний рецепт, який розв'яже всі проблеми, що накопичувалися багато років", - зазначив політик під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" у четвер, 18 листопада.

Перш за все Арахамія розповів, що багато держпослуг зараз доступні українцям онлайн.

"Сьогодні більшість людей згадують про те, що в них є паперові паспорти і права тільки тоді, коли їдуть за кордон, з таким собі таким почуттям архаїзму. Сьогодні практично всі люди роблять це онлайн (користуються послугами держави - УНІАН). ... Мені здається, це одне з найбільших досягнень, з яким уже навіть опозиція практично перестала сперечатися, тому що це справді революційний крок", - повідомив глава фракції.

При цьому, за його словами, це лише початок, й упродовж наступного року 95% усіх контактів людини з державою перейдуть у мережу. Нардеп також назвав електронні послуги першим кроком на шляху до боротьби з корупцією.

У зв'язку з корупційною проблемою другим досягненням влади Арахамія згадав закон про олігархів.

"Точно так само, як ще два роки тому знущалися з ідеї "держави у смартфоні", зараз знущаються з нашого ключового, я вважаю, історичного посилу про деолігархізацію... Закон про олігархів, ви пам'ятаєте, з якими боями він нам дістався, ми втратили спікера, ми втратили першого номера в нашій партії, ми втратили частину депутатів. Ми вийшли з цього бою покусаними. ... Але тим не менше ми будемо йти далі, тому що ми вперше в історії країни сказали: бізнес і політика повинні бути розділені. ... Зрощування бізнесу, політки і медіа призводить до того, що ми маємо на сьогоднішній день: одна з найбідніших країн Європи, неможливо проводити жодні реформи, тому що це все гальмується на верхньому і середньому рівнях", - акцентував політик.

Третім досягненням нардеп назвав ринок землі.

"Ми обіцяли ринок землі. ... Нам розповідали, що країна голодуватиме, що зараз приїдуть іноземці, все викуплять. ... Ось пів року він працює. Кілька тисяч угод є. Земля в оренді подорожчала. Всі пайовики - у нас 12 мільйонів пайовиків - всі виграли від цього вже. ... Можна сказати, на чотири з плюсом твердо це вже виконано як програмна обіцянка", - зазначив Арахамія.

Крім того, четвертим підсумком глава фракції назвав легалізацію грального бізнесу в Україні. За його словами, від цього кроку бюджет вже отримав понад два мільярди гривень.

"Автомати, які стояли на кожному кварталі, які незаконно працювали, вони всі з вулиць зникли практично. З'явилися кілька великих казино. Тільки за це літо прилетіло дуже багато громадян з різних арабських країн, витратили багато грошей, більше 100 мільйонів доларів витратили на придбання нерухомості тут в Україні. Більше двох мільярдів гривень уже в бюджеті. Раніше ці гроші осідали в кишенях міліціонерів, прокурорів та суддів, які це все кришували", - підсумував політик.

Як повідомляв УНІАН, Давид Арахамія розповів, який рівень заробітної плати для медичних працівників закладено до державного бюджету на 2022 рік. А також повідав про плани влади наступного року значно збільшити кількість державних послуг в сервісі "Дія".

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Автор: Катерина Комолова