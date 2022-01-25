Вартість елітного відпочинку українських політиків не по кишені звичайним громадянам.

Українські народні депутати приступили до роботи у Верховній Раді після найдовших зимових "канікул".

Де відпочивали та скільки витратили народні обранці - з'ясовували журналісти проекту "Гроші".

Народний депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум насолоджувалася чаєм в Лондоні, а Новий Рік зустрічала в Стокгольмі разом з чоловіком, нардепом та головою Комітету з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

В'їзд до Швеції можливий при наявності документів, що підтверджують повний курс вакцинації та негативним ПЛР-тестом. Такі ж правила і в Фінляндії, де пара підкорювала вершини гірськолижного курорту в Лапландії.

За словами туристичного агента Юрія, розваг там задосить.

"Можна покататися на собачих упряжках, а також в санки запрягають оленів. Можна відвідати резиденцію Санта Клауса", - розповів експерт.

Водночас такі пригоди не кожному по кишені. Звичайні українці вкрай рідко обирають цей напрямок.

"Фінляндія дорога країна. Цінники там стартують від 3 тисяч євро і вище - це звичайний готель в три зірки. Катання та харчування там дороге", - пояснив турагент.

Читайте такожУ Держтуризму розповіли, скільки українців минулого року відпочивали за кордономУ Європі канікули провів і голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов. "Слуга народу" відпочивав у Португалії, куди необхідний документ про повний курс вакцинації від COVID-19. Разом з дружиною народний обранець відвідував історичні пам'ятки та ресторани. При цьому він встиг оцінити кухню мішленівського ресторану Eleven, де вечеря на одну людину коштує в середньому 150 євро, а це майже 5 тисяч гривень, а ще майже 2 тисячі доведеться заплатити за вино.

Також Арістов встиг побувати й на екзотичному острові Занзібар. Цього року це один з найпопулярніших та дорогих напрямків. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

"Проблема в тому, що готелі треба бронювати заздалегідь. Це пов'язано з тим, що готелів на острові не багато, тому цінник на них високий", - розповів турагент.

В Індійському океані на Мальдівах, як повідомляють ЗМІ, плавав ще один народний депутат Артем Культенко.

"Тут цінник стартує від 110 тисяч гривень за двох осіб на харчування – сніданки-вечері. Це в одному з найпростіших готелів. На хороший п'ятизірковий готель, якщо він з системою "все включено", то ціна стартує "від" та "до" й ось це "до" може бути й 500, й 600, й 700 тисяч гривень", - зазначив експерт.

Читайте такожТаїланд з 1 лютого скасовує карантин для вакцинованих туристівЗа версією ЗМІ, політик відпочивав у розкішному готелі, тур в який коштує від 700 тисяч гривень. Щоб насолодитися відпочинком на Мальдівах, достатньо лише негативного ПЛР-тесту, а ось для подорожі в ОАЕ необхідно постаратися.

Для в'їзду в Емірати необхідно підтвердження повного курсу вакцинації або негативний ПЛР-тест, але по прибуттю все одно необхідно зробити ПЛР-тест, а результат прийде протягом 6-8 годин. Всі ці незручності пережив нардеп Микола Тищенко. Він зустрічав Новий рік разом з кумом-футболістом у Дубаї.

Ймовірно, політик зупинився в тому ж готелі, що й Сергій Ребров, з басейном на даху, барами, ресторанами – все, що необхідно для VIP-відпочинку. Вартість відпочинку в новорічний період в п'ятизірковому готелі стартує від 73 тисяч гривень, а тижневий відпочинок обійдеться в більш ніж півмільйона гривень. Такі витрати повинні бути внесені в декларацію, але істотних змін Тищенко не вніс.

Не показав у декларації свій відпочинок і Сергій Лещенко. Колишній нардеп, а зараз член наглядової ради "Укрзалізниці" зимові канікули провів у Флориді.

"США дорога країна. Дешевше відпочивати на Шрі-Ланці, в Таїланді, який починає відкриватися, в Єгипті або на Занзібарі", - пояснив турагент.

Частину відпустки Лещенко провів на п'ятизірковому лайнері в Карибському морі. Це не просто корабель, а місто на плаву з зоопарком, магазинами, ресторанами, казино, басейнами та атракціонами. Судячи з відео, які публікувала дружина Лещенко, вони жили в каюті, вартістю від 8 тисяч доларів. За час роботи чиновник отримав понад 6 мільйонів гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, голова "Батьківщини" і нардеп Юлія Тимошенко майже місяць провела в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тимошенко нібито вилетіла з України в ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня.

У свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив, що поїхав з родиною на короткий зимовий відпочинок в українські Карпати.

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