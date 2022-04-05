На зміну потеплішанню прийшла нова ера, але держсекретар США не взявся її схарактеризувати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ера потеплішання, якою ознаменувалося закінчення холодної війни, завершилася.

Про це пише Голос Америки.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася... Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - сказав Блінкен.

Він додав, що прийшла нова ера, але не взявся схарактеризувати її.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія повністю провалила поставлені при вторгненні в Україну цілі, зазнала стратегічної невдачі, і можливо поразки.

За його словами, Україна тепер стала більш згуртованою. "Це - суверенна, незалежна Україна буде там набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - сказав держсекретар США.

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