Президент Туреччини також підкреслив важливість миролюбного підходу щодо кримських татар.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно запропонував свою кандидатуру як посередника між Україною і Російською Федерацією в переговорах щодо Донбасу.

Таку заяву президент Туреччини зробив під час інтерв'ю турецькому виданню NTV, відповідаючи на запитання з приводу стурбованості багатьох країн через скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Читайте такожКулеба: Україна і Туреччина можуть підписати угоду про ЗВТ у лютому 2022 року"Ми за миролюбність в регіоні, особливо за підхід щодо кримських татар", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини висловив сподівання, що Донбас "не стане регіоном, в якому панує війна", і хотів би, щоб у регіоні панував мир.

"Ми хочемо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними, ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, раніше журналісти видання The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Financial Times також написали про те, що західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Пізніше цю інформацію підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його даними, Росія зосередила біля кордонів України понад 90 тисяч своїх військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого.

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Автор: Екатерина Малюга