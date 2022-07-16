Також ведуться перемовини щодо отримання нашою державою додаткових засобів протиповітряної оборони.

Постачання Україні американських винищувачів F-15 і F-16 буде обговорюватися за зачиненими дверима.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Радіо НВ.

Він зазначив, що наразі ведуться перемовини щодо отримання нашою державою додаткових засобів протиповітряної оборони.

"На всіх щаблях влади ведуться перемовини з нашими партнерами щодо реалізації всього - насамперед, це протиповітряна оборона, про яку ми з вами щойно говорили. Навчання пілотів і отримання авіаційних платформ (літаки F-15, F-16 чи F-18) - це вже будуть вирішувати, можливо, у більш закритих колах", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що до Конгресу США був внесений законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. При цьому командувач ПС ЗСУ додав, що "це теж нешвидкий процес в американському політикумі, повинна пройти певна процедура".

"Конгресмен Кінзінгер першим опублікував цей візит пілотів, де вони могли поговорити в неформальній обстановці. Пілоти розповіли про потреби повітряних сил, саме авіаційні, щоб прикрити небо і щоби ці літаки могли допомогти нам визволяти окуповані території. Оскільки згаданий конгресмен сам є військовим льотчиком, вони говорили фактично однією мовою. І ми маємо велике сподівання, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - зазначив Ігнат.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США запропонували виділити $100 мільйонів на навчання українських пілотів використанню винищувачів F-15 і F-16. Відповідну поправку внесли до законопроекту про оборонну політику.

23 червня до Конгресу внесли законопроект про навчання українських пілотів на винищувачах США. Його автором став представник ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер. Чиновник підтримує перехід авіації України на F-16.

А 26 червня наші пілоти з позивними "Мунфіш" і "Джус" пояснили, як американські літаки допоможуть оборонятися від Росії. За їхніми словами, ці винищувачі дозволять домогтися паритету в повітрі.

УНІАН в окремому матеріалі детально розповів про американську сучасну авіацію і проаналізував, яка техніка краще підійде ЗСУ.

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