Україна отримала 'новий сигнал' щодо умов закінчення війни: Зеленський розкрив деталі

Україна відстоює позицію, що спочатку мають бути гарантії безпеки від США, а потім усі інші документи про припинення вогню чи закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій. Зокрема, Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві.

Зокрема, у президента запитали, чи дійсно є тиск на Україну, щоб спочатку Київ погодився на припинення вогню, і лише опісля США надали гарантії безпеки.

Відео дня

"Ми на припинення вогню спочатку були готові. Це ж Росія повинна погодитись на припинення вогню", - відповів на це Зеленський.

При цьому, як зауважив глава держави, якщо говорити про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, бо вони викладені у плані з 20-ти пунктів.

Зокрема він наголосив, що США мають закріпити гарантії безпеки ще до підписання "мирної угоди".

"Якщо говорити про гарантії безпеки, на мою думку, я досі вважаю, що гарантії безпеки повинні йти від Сполучених Штатів Америки до всіх інших документів", - наголосив Зеленський.

Українська армія як гарантія безпеки

Президент зазначив, що Україна, зі свого боку, буде відстоювати розвиток власних гарантій безпеки. Йдеться про збереження чисельності української армії на рівні 800 тисяч військових, і про це йшла розмова.

Зеленський сказав, що передбачається після закінчення війни або після припинення вогню переведення української армії з мобілізаційної на контрактну.

"Треба заохочувати високі заробітні плати. Я поставив задачу новому міністру оборони", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, він повідомив міністру оборони Михайлу Федорову, яким має бути рівень заробітних плат для військових, які боронять державу на першій лінії, де люди ризикують своїм життям.

Разом з тим, наголошує Зеленський, "навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша заробітна плата".

"Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити. Тут нам потрібна допомога фінансова, передусім, європейців, бо українська армія – це частина безпеки Європи. Ще раз це підкреслюю", - заявив президент.

Статус Донбасу

За словами Зеленського, зараз "є новий сигнал", що однією з підстав для закінчення війни є визнання частиною РФ деяких окупованих територій України.

"Я можу ще раз це підкреслити - чесно кажучи, не знаю, хто дає такі сигнали. Навіть якщо хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть", - відзначив президент.

Зокрема, на переконання Зеленського, інші держави не будуть визнавати російську окупацію українських територій. Це також підтвердив Туск, що Польща не піде на такий крок.

"В України є президент України, який підписує документи, слава Богу! А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території - це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус - тимчасово окупований", - наголосив Зеленський.

Донбас в обмін на мир: що відомо

Як повідомляв УНІАН, делегація Російської Федерації на переговорах в Абу-Дабі вимагає не тільки віддати їй Донбас, але й офіційно визнати його російським.

Ще раніше, за інформацією від Financial Times поширювалася інфомрація, що в адмінстрації президента США Дональда Трампа хочуть, аби Україна спершу вивела війська з тої частини Донеччини, яку російські війська не можуть силою окупувати. Бо від цього нібито залежатиме мирна угода і гарантії безпеки.

Своєю чергою, Зеленський наголошує, що треба шукати компроміс, бо Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас.

