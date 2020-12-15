Генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла під контроль кримінальне провадження в справі про можливі злочини представників законодавчої та виконавчої влади разом із службовими особами Федерації футболу України.
Як повідомила Венедіктова на своїй сторінці в Facebook, свого часу ця справа набула розголосу та супроводжувалась журналістськими розслідуваннями.
Утім, з незрозумілих причин ця справа досі залишається нерозслідуваною.
"Ми провели спільну нараду із детективами НАБУ та колегами із САП з метою визначення перспектив і в цій справі. Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тож, від сьогоднішнього дня я в групі прокурорів. Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату", - написала Венедіктова.
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