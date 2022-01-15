Візит глави МЗС Німеччини Анналени Бербок очікується вже наступного тижня.

Міністр Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріан та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мають намір відвідати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ле Дріан сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у місті Брест (Франція).

Глава МЗС Франції заявив про чітку налаштованість докласти максимальні зусилля на усіх майданчиках, в тому числі у нормандському форматі, для дипломатичного урегулювання, і зокрема, Франція і Німеччина продовжать брати участь у процесі, покликаному забезпечити виконання Мінських домовленостей.

"Я і Анналена Бербок розмовляли про це і домовились, що ми відвідаємо Україну невдовзі. Я думаю, що Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок, і ми, Франція і Німеччина, спільно відвідаємо лінію розмежування і Київ", - сказав Ле Дріан.

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Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня завітає з візитом до Києва на запрошення глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.