Остаточне затвердження делегації ПАРЄ для спостереження за виборами в РФ має відбутися 24 червня.

У Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували кандидатуру народного депутата України від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка для спостереження за виборами до Державної думи Російської Федерації, які мають відбутися у вересні 2021 року.

Про це Гончаренко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Європейська консервативна група ПАРЄ підтримала мою кандидатуру як спостерігача на вибори до Держдуми Росії. Вдячний колегам. У них справді відмінне почуття гумору. Відчуваю, за поребриком сьогодні буде не просто гаряче, заграву буде видно аж у самому Страсбурзі. До речі, раніше ініціював звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти із закликом не визнавати вибори до Держдуми. Все тому, що вони мають пройти в окупованому Криму і, до того ж, Росія планує залучати жителів окупованої частини Донбасу для участі в голосуванні", - заявив Гончаренко.

Він зазначив, що готовий поїхати до РФ, все проінспектувати і засвідчити, що вибори пройшли "нечесно, з порушенням всіх правил, міжнародних норм, і цитувати на всіх прес-конференціях українську народну пісню про Путіна".

Читайте такожЗавтра відбудеться засідання РНБО: обговорять "індійський" штам COVID-19При цьому він зазначив, що остаточне голосування і затвердження складу делегації має відбутися цього четверга, 24 червня.

"Найімовірніше, рішення про включення мене спостерігачем до офіційної делегації від ПАРЄ на виборах до російської Держдуми підтримано не буде", - додав Гончаренко.

20 квітня президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Хендрік Демс попередив про можливість застосування до народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність») дисциплінарних санкцій.

Він показав прапор України з дірками від російських куль. «Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!» - зазначив Гончаренко.

Подія трапилась тоді, як ПАРЄ не включила до порядку денного весняної сесії питання про загрозу миру у Європі з боку Росії.

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що кордони оточують Україну близько 100 тисяч російських військових (йшлося про квітневе стягнення військ РФ – ред.), постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко