Підрозділи МВС Молдови проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Про це повідомляє Newsmaker.

За словами Войку, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

"Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут ", - розповів Войку.

За словами міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Переписка організаторів злочину теж велася українською, зазначив Войку. Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

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"Чаус - громадянин України, проти якого у 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус прохача притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон ", - розповів Войку.

Справа судді Чауса: всі подробиці

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса при отриманні хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

11 липня 2019 року президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду підняв питання щодо екстрадиції Чауса.

7 лютого 2020 року на той час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-суддя Чаус всіляко намагається уникнути екстрадиції в Україну.

За його словами, "цей підозрюваний обрав тактику оскаржувати все, що можна оскаржити: спочатку він звертався за політичним притулком, потім - "у зв'язку з переслідуваннями", а коли йому було відмовлено і було вже майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив відмову президента Молдови в наданні йому політичного притулку".

Холодницький запевнив, що справа Чауса готова до передачі до суду.

12 жовтня 2020 року в Нацполіції заявили, що не припиняли розшук судді.

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Автор: Денис Прядко