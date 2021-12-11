Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що це наслідок вдалого візиту Володимира Зеленського до США, роботи Офісу глави держави та МЗС.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що США де-факто долучились до "нормандського формату" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Арестович заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"І найголовніша новина – можна сказати, що США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання в Україні, конфлікту збройного в Україні. Тобто вони стали цим гравцем. І це наслідок вдалого візиту президента Зеленського до США в серпні місяці цього року. Ну, і потім роботи Офісу, роботи МЗС", - зазначив він.

На запитання журналіста, чи можливе долучення так чи інакше США до "нормандського формату", Арестович сказав, що Сполучені Штати фактично вже долучилися.

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"Де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують. Якщо ми бачимо обмовки їх, міністра закордонних справ, їх офіційних осіб, то вони кажуть: так, ми також не заперечуємо, щоб США і так далі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена.

10 грудня в інтерв'ю на телеканалі "1+1" Зеленський зазначив, що говорив з Байденом "про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ. Тут дуже тонкий хірургічний момент - як не втратити нормандський формат…".

Також Зеленський зазначив: "Сполучені Штати Америки, я думаю, будуть зацікавлені у ролі нормандського формату, якщо вони в нормандському форматі будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес чи поглядати збоку".

За його словами, тому важливо, щоб вони відігравали важливу роль у перемовинах щодо Донбасу.

За словами Зеленського, це може бути й окремий переговорний майданчик, який може співпрацювати із "нормандською четвіркою".

"Це може бути один-єдиний план, коли обговорюються питання на окремому майданчику, де є присутність України та, наприклад, США та Росії, а деякі дуже важливі речі обговорюються у нормандському форматі", - припустив глава держави.

Автор: Вікторія Токарєва