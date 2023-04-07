Погоджено призначення на цю посаду Руслана Кравченка.

Кабінет міністрів погодив призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. "Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - зазначив він.

Київська обласна держадміністрація

У січні президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Його призначено заступником керівника Офісу президента.

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Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області. Брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

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