Адаптивний карантин може набути чинності 22 лютого.

У середу, 17 лютого, Кабмін розглядає повернення до адаптивного карантину. За попередньою інформацією, його планують продовжити ще на два місяці.

Онлайн-трансляція засідання уряду стартувала о 13:00.

За словами представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана, карантин продовжать до травня і введуть адаптивний карантин з 4 зонами - "зеленою", "жовтою", "червоною" і "помаранчевою".Читайте такожВ Україні відкривається форум, присвячений боротьбі з COVID-19 і відкриття кордонів

Так, як заявляв раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, "жовта" зона передбачає обмеження, які діють зараз.

Обмеження "червоної" зони - це обмеження, які були введені під час зимового локдауну. Їх вводитимуть, якщо два з п'яти певних показників триматимуться три дні поспіль.

Йдеться про такі показники:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%;

кількість госпіталізацій - понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні більш ніж на 50% за тиждень;

кількість ПЛР-тестів за 7 днів - не менше 300 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих - понад 20%.

Ляшко зазначав, якщо протягом п'яти днів буде триматися тільки один показник, то регіон переходить у "помаранчеву" зону.

"Зелена" зона, за словами Ляшка, буде вводитися в разі досягнення двох показників: рівень захворюваності на ГРЗ не менше ніж у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.Читайте такожУкраїна може повернутися до адаптивного карантину

Який карантин діє сьогодні в Україні?

З 25 січня Україна перейшла в "помаранчеву" зону карантину, яка була до локдауну. Ці обмеження діють до 28 лютого.

Що заборонено на сьогодні:

перебувати в громадських місцях без захисних масок;

проводити планові госпіталізації в лікарнях;

працювати спортзалам, якщо в них перебуває більш ніж одна людина на 20 м2;

перевозити в громадському транспорті стоячих пасажирів;

дозволено проводити масові культурні, освітні та професійні заходи з наповненістю залів до 50% або з розрахунку не менше 5 м2 на людину;

зали в кінотеатрах та інших культурних закладах повинні бути заповнені не більше ніж на 50%.

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Автор: Ольга Робейко