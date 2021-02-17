У середу, 17 лютого, Кабмін розглядає повернення до адаптивного карантину. За попередньою інформацією, його планують продовжити ще на два місяці.
Онлайн-трансляція засідання уряду стартувала о 13:00.
За словами представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана, карантин продовжать до травня і введуть адаптивний карантин з 4 зонами - "зеленою", "жовтою", "червоною" і "помаранчевою".Читайте такожВ Україні відкривається форум, присвячений боротьбі з COVID-19 і відкриття кордонів
Так, як заявляв раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, "жовта" зона передбачає обмеження, які діють зараз.
Обмеження "червоної" зони - це обмеження, які були введені під час зимового локдауну. Їх вводитимуть, якщо два з п'яти певних показників триматимуться три дні поспіль.
Йдеться про такі показники:
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%;
- кількість госпіталізацій - понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій в регіоні більш ніж на 50% за тиждень;
- кількість ПЛР-тестів за 7 днів - не менше 300 на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих - понад 20%.
Ляшко зазначав, якщо протягом п'яти днів буде триматися тільки один показник, то регіон переходить у "помаранчеву" зону.
"Зелена" зона, за словами Ляшка, буде вводитися в разі досягнення двох показників: рівень захворюваності на ГРЗ не менше ніж у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.Читайте такожУкраїна може повернутися до адаптивного карантину
Який карантин діє сьогодні в Україні?
З 25 січня Україна перейшла в "помаранчеву" зону карантину, яка була до локдауну. Ці обмеження діють до 28 лютого.
Що заборонено на сьогодні:
- перебувати в громадських місцях без захисних масок;
- проводити планові госпіталізації в лікарнях;
- працювати спортзалам, якщо в них перебуває більш ніж одна людина на 20 м2;
- перевозити в громадському транспорті стоячих пасажирів;
- дозволено проводити масові культурні, освітні та професійні заходи з наповненістю залів до 50% або з розрахунку не менше 5 м2 на людину;
- зали в кінотеатрах та інших культурних закладах повинні бути заповнені не більше ніж на 50%.
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