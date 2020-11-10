  Фукс показав фото Кернеса з лікарні 

Бізнесмен Павло Фукс опублікував фото харківського міського голови Геннадія Кернеса з берлінської клініки Шаріте.

Відповідну публікацію він зробив у Telegram.

«Геннадій Адольфович передає привіт з Шаріте», - підписав фото Фукс.

На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським «передає привіт всім, хто його загубив».

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Автор: Олег Давигора