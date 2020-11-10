На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським.

Бізнесмен Павло Фукс опублікував фото харківського міського голови Геннадія Кернеса з берлінської клініки Шаріте.

Відповідну публікацію він зробив у Telegram.

«Геннадій Адольфович передає привіт з Шаріте», - підписав фото Фукс.

На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським «передає привіт всім, хто його загубив».

Читайте такожПоліція закрила справу про зникнення Кернеса

"Зникнення" Кернеса: що було раніше

4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.

З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.

На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня.

Напередодні в харківській поліції заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення Кернеса, але майже відразу його закрили, а інформацію про це видалили з соцмереж.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора