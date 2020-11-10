Фукс показав фото Кернеса з лікарні
Бізнесмен Павло Фукс опублікував фото харківського міського голови Геннадія Кернеса з берлінської клініки Шаріте.
Відповідну публікацію він зробив у Telegram.
«Геннадій Адольфович передає привіт з Шаріте», - підписав фото Фукс.
На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським «передає привіт всім, хто його загубив».
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"Зникнення" Кернеса: що було раніше
- 4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.
- З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.
- На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.
- Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня.
- Напередодні в харківській поліції заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення Кернеса, але майже відразу його закрили, а інформацію про це видалили з соцмереж.
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