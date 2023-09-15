Для цих атрибутів нардеп виділив окрему кімнату у своєму будинку.

Обшуки в скандального нардепа Нестора Шуфрича тривають. У його будинку на Київщині знайшли безліч радянської та російської символіки.

Фото з обшуків у Шуфрича опублікував Телеграм-канал "Инсайдер UA".

"Класичний набір ватника: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордени та кітелі. Виявляється, що Шуфрич є ще й шановним "Полководцем Перемоги" та "Ветераном Збройних сил РФ", - пише канал.

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На фото видно, що Шуфрич виділив окрему кімнату для своїх "радянських збочень". Нардеп стежив за процесом обшуків.

Обшуки у Шуфрича

Вранці 15 вересня низка каналів та журналістів повідомили, що СБУ нібито затримала нардепа Шуфрича. Згодом стало відомо, що проводяться обшуки у селі Козин Київської області, де мешкає народний обранець.

За даними журналіста Юрія Бутусова, сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах повідомляють, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

"Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем", - сказало джерело.

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