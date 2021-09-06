За словами першого віце-спікера, зміни до Конституції треба внести в частині прав людини і громадянина.

Конституції України на якомусь етапі знадобиться дуже серйозний перегляд.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна.

"Загалом я глибоко переконаний, що Конституція на якомусь етапі потребуватиме дуже серйозного перегляду. І не тільки тому, що минуло 25 років з того моменту, як вона була запроваджена. Навіть автори Конституції під час спілкування визнають, що вона виконала ту функцію, яка на неї покладалася, і тому в дуже багатьох питаннях має бути переглянута", - сказав віце-спікер.

За його словами, зміни треба внести в частині прав людини і громадянина.

"З'явилася низка нових прав, яких не було на той час, коли писалася Конституція. Зокрема це цифрові права, так звані права п'ятого покоління. Тому їх теж треба адекватно відобразити", - сказав Стефанчук.

Також він нагадав, що раніше в Україні вже здійснювалися спроби оновити Конституцію.

"Ми всі чудово пам’ятаємо роботу Конституційної асамблеї, Конституційної комісії та чимало інших консультативно-дорадчих органів. Там збирались кращі фахівці у сфері конституційного права, напрацьовували низку подекуди доволі якісних пропозицій, але далі справа не йшла", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що фактично зараз діє Конституція 1996 року, яка тримається як на підпорі у вигляді закону "Про відновлення дії окремих положень Конституції України", прийнятому "на швидкоруч" у 2014 році, і подальші зміни 2016 і 2019 років.

"Така собі конструкція. І за міцністю, і за юридичною силою. Але це те, що ми отримали у спадщину від попередників, які себе іменують "професійними державотворцями", - вважає Стефанчук.

Також перший віце-спікер розповів про завдання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу та ефективну владу".

"Найбільш важливим завданням цього об’єднання, як я вважаю, є насамперед осучаснення Конституції України, утримання та укріплення чинної моделі державного устрою, розширення прав людини та громадянина, забезпечення їх дієвими гарантіями", - зазначив Стефанчук.

Він вважає, що є суттєві перспективи впровадження прав нового покоління, які необхідні в діджиталізованому суспільстві. Також переосмислення вимагають гарантії вже діючих прав. Крім цього Стефанчук вважає важливим закріпити більш реальні гарантії прав на приватність і репутацію особи.

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"Крім цього, я вважаю, що повинні бути переглянути вже ті законопроекти (про зміни до Конституції, - ред.), які були внесені до парламенту на початку каденції. Там було багато правильних та хороших ініціатив, з якими ми йшли до людей. Це і надання народу права законодавчої ініціативи, і скорочення Ради до 300 осіб, і закріплення на конституційному рівні пропорційної системи, щоби нікому більше не свербіли руки повернути "феодальну" мажоритарку, і встановлення додаткових підстав для звільнення депутатів тощо. Тому думаю, що треба зробити перегляд цих питань і оновити їхню актуальність", - сказав заступник голови Ради.

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Автор: Олександр Топчій