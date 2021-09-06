За словами віце-спікера Ради, "Слуга народу" - це зріз українського суспільства.

Лібертаріанство є основною ідеологією, до якої прагне партія "Слуга народу".

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише РБК-Україна.

"Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук.

Він відзначив важливість відкритої ринкової економіки, а також того, щоб кожен, хто працює в країні, міг чесно платити податки й відстежувати, як ці кошти використовуються.

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"Я за вільний ринок землі. Не вважаю, що ми маємо бути в п'ятірці країн з васально-феодальними відносинами, де ти не маєш права розпоряджатися своєю землею. Я за вільну людину у вільній країні - це моя ідеологія і завжди сповідував її. Я є людиною націонал-патріотичного спрямування", - зазначив Стефанчук.

За його словами, "Слуга народу" - це зріз українського суспільства, тобто в партії є люди, які з одного боку лібертаріанці, але мають і напрям соціалізму.

"...ми працюємо з ними. У нас є екстралібертаріанці - ми працюємо і з ними. Тобто ми більше тяжіємо до лібертаріанського центру - це про нормальний розвиток ринкової економіки з чесними правилами для всіх", - сказав Стефанчук.

Що таке лібертаріанство

Лібертаріанство - напрям політичної думки, що просуває індивідуальну свободу та мінімізацію розміру державного апарату. Лібертаріанці прагнуть максимізувати політичну свободу та автономію, підкреслюючи свободу вибору, добровільне об'єднання та індивідуальне судження. Серед лібертаріанців також є свої ліві й праві, які по-різному дивляться, наприклад, на право власності.

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Автор: Олександр Топчій