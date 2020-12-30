За рішенням президента Тупицького відсторонили від посади на два місяці.

Після підписання президентом Володимиром Зеленським указу (№ 607/2020 від 29 грудня) голова Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького було відсторонено від посади та виконання обов’язків строком на два місяці.

Читайте також"Правничий нігілізм": у Зеленського прокоментували реакцію КСУ на відсторонення ТупицькогоПро це повідомив представник Глави держави в КСУ Федір Веніславський.

За його словам, тепер "суддя не має повноважень на скликання спеціального засідання Конституційного Суду".

Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

Офіс генпрокурора сьогодні, 28 грудня, направить клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря заявила, що голова КСУ може бути відсторонений з посади судді, згідно з кримінально-процесуальним Кодексом.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.

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Автор: Ірина Погоріла