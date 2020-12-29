У зв’язку з відстороненням Тупицького КСУ має намір призначити спеціальне пленарне засідання Суду.

Рішення про звільнення судді Конституційного суду України з посади ухвалюється виключно КСУ, і жоден орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо порядку припинення повноважень судді КСУ.

"Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього», - йдеться у повідомленні.

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Саме тому у КСУ заявили, що у зв’язку з відстороненням Тупицького буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, на офіційному сайті президента України оприлюднено інформацію про підписаний указ президента України про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду України строком на два місяці.

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Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470). Його направлено на підпис президенту.

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Автор: Денис Прядко