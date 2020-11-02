За словами президента, в Україні "є дірка в бюджеті" через кризу в економіці, тому нам потрібна допомога наших партнерів.

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку повідомили, що про подальшу співпрацю з Україною не може бути мови через рішення Конституційного суду щодо е-декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"І після їх рішення що ми отримали? Ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів. Ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду – ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікувати, а я не хочу приховувати від нашого суспільства, про що йде мова. Якщо не буде місії – у нас буде, і в нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо відверто говорити через кризу, кризу світову, кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з COVID-19, і тому нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що аналогічний сигнал надійшов і від Світового банку, і від Європейського банку реконструкції і розвитку. "Від всіх послів "Великої сімки", які знаходяться в Україні, тому я терміново вніс цей законопроект (про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства - УНІАН), щоб зупинити їх дії. Вважаю, що це державницька позиція", - сказав президент.

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КСУ проти антикорупційної реформи: деталі

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Віталій Саєнко