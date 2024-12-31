Також уряд звільнив з посади голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Кабінет міністрів України сьогодні звільнив з посади голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського та призначив замість нього Філіпа Проніна, а також призначив очільником Державної податкової служби Руслана Кравченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом міністрів України звільнено Черкаського Ігоря Борисовича з посади голови Державної служби фінансового моніторингу України. Призначено: Проніна Філіпа Євгеновича головою Державної служби фінансового моніторингу України; Кравченка Руслана Андрійовича - головою Державної податкової служби України", - написав він у Telegram.

Руслан Кравченко раніше обіймав посаду голови Київської ОДА, Філіп Пронін - голови Полтавської ОДА.

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Останні урядові призначення

Як писав УНІАН, уряд попросив Зеленського звільнити очільників двох обласних адміністрацій, а саме Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.

Вже 30 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив з посад Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.

Відомо, що 10 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації після звільнення Олексія Кулеби, якого було призначено заступником керівника Офісу президента.

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