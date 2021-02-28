Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з політичних питань, спершу треба вирішити безпекові та питання контролю над кордоном.
Читайте такожУ ТКГ дали прогноз, коли Україна зможе повернути ДонбасПро це Кравчук заявив у інтерв’ю DW.
«На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і «нормандського» форматів ми не зможемо домогтися будь-яких успіхів у війні на Донбасі… Спочатку треба безпекове питання вирішити. Вирішити питання кордону, щоб ніхто туди не лазив, як до себе за паркан. А тоді вирішувати політичні питання. Тобто не можна починати з політичних питань», - сказав Кравчук.
На його думку, перемовини у «нормандському форматі» були б ефективнішими, якби до них долучилися США. Він вважає, що ці перемовини можна проводити в Женеві або Парижі, а мінські – потрібно перенести.
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