На думку Кравчука, спочатку необхідно вирішити безпекові та питання контролю над кордоном.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з політичних питань, спершу треба вирішити безпекові та питання контролю над кордоном.

Читайте такожУ ТКГ дали прогноз, коли Україна зможе повернути ДонбасПро це Кравчук заявив у інтерв’ю DW.

«На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і «нормандського» форматів ми не зможемо домогтися будь-яких успіхів у війні на Донбасі… Спочатку треба безпекове питання вирішити. Вирішити питання кордону, щоб ніхто туди не лазив, як до себе за паркан. А тоді вирішувати політичні питання. Тобто не можна починати з політичних питань», - сказав Кравчук.

На його думку, перемовини у «нормандському форматі» були б ефективнішими, якби до них долучилися США. Він вважає, що ці перемовини можна проводити в Женеві або Парижі, а мінські – потрібно перенести.

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Автор: УНІАН