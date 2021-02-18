Також Дмитро Пєсков вкотре звинуватив українську владу в невиконанні Мінських домовленостей.

У Кремлі заявили, що після 2014 року Україна стала «проектом західних країн» і перестала бути «дружньою» у ставленні до РФ державою.

Читайте також"Російські міфи про експансію на схід": Кулеба розповів, чому Україна досі не в НАТОЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, на прохання УНІАН роз'яснити слова Путіна про те, що Україна - «це геополітичний проект», а в стенограмі Кремля назву Української держави взято в лапки, чи означає це, що Росія не визнає сусідню країну, Пєсков сказав:

«Росія безперечно визнає Українську державу, але водночас з того моменту, як в Україні відбувся силовий переворот за потурання низки західних країн, - Україна перетворилася на проект цих західних країн - такі елементи ми вбачаємо».

На уточнювальне запитання УНІАН, чи означає це, що з 2014 року Україна стала геополітичною загрозою для Росії, Пєсков сказав:

«Україна - це суверенна держава, яка не є для нас дружньою державою. Ми доходимо такого висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують у політиці українського керівництва».

Також прес-секретар Путіна вкотре звинуватив українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

«Це держава, яка має дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і держава, яка поки що не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів», - заявив Пєсков.

Вчора, 17 лютого, на зустрічі з головами фракцій Держдуми Путін заявив, що в Україні «одним розчерком пера» закрили три «провідні» телеканали.

«Але як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх власних геополітичних цілей. У тому числі це стосується й України. Чому так все крутиться навколо «Північного потоку-2»? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проект «Україна», ось і все. Насправді все досить примітивно, все просто, ми то це давно розуміємо, але таким є світ, в якому ми живемо», - сказав Путін.

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Автор: Роман Цимбалюк