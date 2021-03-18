Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та високий представник Євроcоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики заявили, що ніколи не визнають окупацію українського Криму Росією.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії, Німеччини і Японії) та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель спільно засудили тимчасову окупацію Криму Росією і підтримали започаткування Кримської платформи з деокупації півострова.

Про це йдеться у їхній заяві на сайті уряду Британії, яка цього року головує у G7.

Зокрема, керівники зовнішньополітичних відомств заявляють про свою єдність у засудженні постійних кроків Росії із підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"Сьогодні, після семи років неправомірної та незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і відданість незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у заяві.

Міністри G7 відзначають, що Статут ООН, Гельсінський заключний акт і Паризька хартія чітко встановлюють фундаментальні принципи поваги до територіальної цілісності будь-якої держави та заборону застосування сили для зміни кордонів.

"Застосувавши свою силу проти територіальної цілісності України, Росія виразно порушила міжнародне право і переступила через ці принципи", - сказано у заяві.

"Ми однозначно засуджуємо тимчасову окупацію Росією АРК і Севастополя. Спроба Росії узаконити це не визнається і не буде визнаватися. Ми засуджуємо порушення прав людини Росією на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися її міжнародних зобов'язань, забезпечити доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити усіх осіб, незаконно взятих під варту", - наголошується у заяві.

Читайте також"Кримська платформа" здобуває дедалі більшу підтримку у світі – КулебаВодночас очільники МЗС країн-членів G7 вітають ініціативу України започаткувати міжнародну кримську платформу з метою консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

«Кримська платформа»: що відомо

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. 18 березня 2014 року у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму. У грудні Зеленський зазначив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

26 лютого Зеленський підписав указ «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Цим документом створено оргкомітет з підготовки установчого саміту «Кримської платформи».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко