У G7 засудили порушення прав людини Росією на півострові, особливо кримських татар / фото УНІАН

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії, Німеччини і Японії) та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель спільно засудили тимчасову окупацію Криму Росією і підтримали започаткування Кримської платформи з деокупації півострова.

Про це йдеться у їхній заяві на сайті уряду Британії, яка цього року головує у G7.

Зокрема, керівники зовнішньополітичних відомств заявляють про свою єдність у засудженні постійних кроків Росії із підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"Сьогодні, після семи років неправомірної та незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і відданість незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у заяві.

Міністри G7 відзначають, що Статут ООН, Гельсінський заключний акт і Паризька хартія чітко встановлюють фундаментальні принципи поваги до територіальної цілісності будь-якої держави та заборону застосування сили для зміни кордонів.

"Застосувавши свою силу проти територіальної цілісності України, Росія виразно порушила міжнародне право і переступила через ці принципи", - сказано у заяві.

"Ми однозначно засуджуємо тимчасову окупацію Росією АРК і Севастополя. Спроба Росії узаконити це не визнається і не буде визнаватися. Ми засуджуємо порушення прав людини Росією на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися її міжнародних зобов'язань, забезпечити доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити усіх осіб, незаконно взятих під варту", - наголошується у заяві.

Читайте також"Кримська платформа" здобуває дедалі більшу підтримку у світі – КулебаВодночас очільники МЗС країн-членів G7 вітають ініціативу України започаткувати міжнародну кримську платформу з метою консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

«Кримська платформа»: що відомо

  • Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. 18 березня 2014 року у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
  • Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

  • 23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму. У грудні Зеленський зазначив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

  • «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

  • 26 лютого Зеленський підписав указ «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Цим документом створено оргкомітет з підготовки установчого саміту «Кримської платформи».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко