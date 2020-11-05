За словами міністра закордонних справ, ініціатива зі створення Кримської платформи динамічно розвивається - Україна проводить активні консультації з партнерами та отримує від них підтримку та позитивні відгуки.

Саміт Кримської платформи запланований на травень 2021 року в Києві.

Читайте такожУкраїна запросила Францію приєднатися до "Кримської платформи" - у Парижі вирішили подуматиЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, ініціатива зі створення Кримської платформи динамічно розвивається - Україна проводить активні консультації з партнерами та отримує від них підтримку та позитивні відгуки.

«Ця робота не буде зупинятися ні на день і увінчається самітом Кримської платформи, який відбудеться в Києві. Сьогодні я можу повідомити, що офіційно ухвалено рішення про те, що цей саміт відбудеться у травні 2021 року», - розповів Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується.

Що таке Кримська платформа

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях.

Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень і четвертий - рівень неурядових експертів.

Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення до роботи платформи додаткових інтелектуальних ресурсів буде створено експертну мережу.

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Автор: Антоніна Доломанжи