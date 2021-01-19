Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ініціатива зі створення «Кримської платформи» здобуває дедалі більшу підтримку у світі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде прес-конференції в Києві.
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«Ми зараз перебуваємо на стадії розсилки офіційних запрошень лідерам інших держав для участі в саміті «Кримської платформи», - сказав міністр.
«Та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз’яснення цілей «Кримської платформи», її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку», - додав Кулеба.
Кримська платформа з деокупації
- 23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
- У грудні Зеленський повідомив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.
- Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
- Саміт «Кримської платформи» за участі лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.
Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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