Наразі МЗС розсилає лідерам іноземних держав запрошення для участі в саміті міжнародної платформи з деокупації Криму, запланованому на 23 серпня 2021 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ініціатива зі створення «Кримської платформи» здобуває дедалі більшу підтримку у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде прес-конференції в Києві.

Читайте такожКулеба: запланований Росією перепис населення в Криму не змінить її статусу держави-окупанта

«Ми зараз перебуваємо на стадії розсилки офіційних запрошень лідерам інших держав для участі в саміті «Кримської платформи», - сказав міністр.

«Та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз’яснення цілей «Кримської платформи», її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку», - додав Кулеба.

Кримська платформа з деокупації

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт «Кримської платформи» за участі лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров