Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту.

У Верховній Раді України пропонують збільшити кількість суддів, необхідних для ухвалення рішення, з 12 до 17.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у ВР зареєстровано проект закону «Про внесення змін до статті 10 закону України «Про Конституційний суд України» (№4311). Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту.

Як повідомляє у Facebook один з авторів законопроекту - народний депутат України Ярослав Юрчишин (фракція «Голос»), «пропозиція про підняття кількості суддів КСУ для визнання його повноважним з 12 до 17 осіб» внесена за авторства першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка та народних депутатів від фракцій «Голос», «Слуга Народу» та групи «Довіра».

За словами Юрчишина, це законне і відносно просте рішення обмежити можливість суддям приймати політично вмотивовані рішення під впливом Росії та олігархів. «Бо, з одного боку КСУ діятиме, і не буде небезпеки прийняття закону про особливий статус окупованих територій під диктовку Росії, але не можливості його оцінки з боку КСУ і тому вступу в дію одразу після прийняття радою. А з іншого консенсус у прийнятті рішень не дасть змогу Росії маніпулювати КСУ», - заявив він.

Депутат зазначив, що законопроект складається з однієї фрази, якою передбачено замінити число 12 на число 17 у статті щодо повноважності та можливості приймати рішення КСУ.

«Разом з законопроектом Дмитра Разумкова щодо повернення повноважень НАЗК цей законопроект вирішить кризу спровоковану заангажованим рішенням КСУ. Голова ВР звернувся до комітетів з закликом оперативно розглянути і дати свою оцінку щодо цих двох законопроектів», - повідомив Юрчишин.

Як відомо, законодавством передбачено, що в КСУ має бути 18 суддів, але сьогодні не всіх суддів, зокрема, обрано по квоті парламенту, тому в складі суду є лише 15 суддів. Якщо суд не буде доукомплектовано як мінімум до 17 осіб, то після збільшення кворуму, не буде необхідних голосів для ухвалення будь-якого рішення.

Читайте також"Покращити питання "язика": Тупицький назвав мету КСУ щодо мовного закону

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк