Перемога України має бути кінцевою метою війни, але постачання озброєння треба прискорювати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що партнерам треба ще усвідомити, що поставки зброї в Україну повинні відбуватися швидко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Словенії Танею Файон.

"Я задоволений динамікою еволюції поглядів наших партнерів на те, що має бути кінцевою метою цієї війни. Усе більше держав і урядів переконуються, що саме перемога України є єдиним шляхом для встановлення довгострокової стабільності на континенті", - наголосив Кулеба.

Він розповів, чому всі країни "в один момент" або "в один клік" не можуть ухвалити правильні рішення щодо швидкого постачання зброї.

"У кожній країні є своя політика, у кожній країні є своя логістика, і ці фактори уповільнюють ухвалення тих чи інших рішень. Але наша задача - це все прискорювати. І нам непогано вдається це робити, і саме тому, власне, надходить зброя до України, і саме тому країни усе більше переконуються у тому, що потрібно працювати саме на перемогу України", - відзначив міністр.

"Але коли у вас 1 тис. 300 км фронту активних бойових дій, скільки зброї не надсилай, все одно її буде замало. Це об'єктивна реальність. Утім, сьогодні я у спілкуванні з моєю колегою наголосив, що ми вдячні за те, що партнери усвідомили потребу продовжувати на постійній основі надсилати зброю в Україну. Залишилося партнерам усвідомити ще один момент: що ці поставки мають відбуватися швидко. Настільки швидко, наскільки це можливо. І от саме над цим ми працюємо", - наголосив міністр.

Як писав УНІАН, маневрені ракетні системи HIMARS допомагають Україні відбивати атаки російської артилерії на Сході, але США говорять про складнощі з поставками більшого числа ракетних установок і боєприпасів дальністю до 300 кілометрів до них.

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