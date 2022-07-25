Втрати України після отримання цих систем значно скоротилися.

Маневрені ракетні системи HIMARS допомагають Україні відбивати атаки російської артилерії на Сході, але США говорять про складнощі з поставками більшого числа ракетних установок і боєприпасів дальністю до 300 кілометрів до них.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Богдан Дмитрук, командир батальйону 93-ї механізованої бригади України, розповів, що високоточні реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, дійсно змінюють правила гри. Росіянам складно визначити, де ці системи, здатні вистрілити і виїхати зі швидкістю під 100 км/год, знаходяться.

За його словами, після атаки HIMARS по ворожому складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині російські обстріли скоротилися "в 10 разів". Тепер росіяни змушені зберігати снаряди, а також бояться відкривати вогонь, чекаючи відповідь з HIMARS по своїх позиціях. Намагаючись пристосуватися до нової зброї, вони переміщують свої запаси вглиб контрольованої Росією території за межі 80-кілометрового діапазону HIMARS.

Втрати України після отримання цих систем значно скоротилися. Порівнюючи сьогоднішню ситуацію на фронті з тим, що було 3 місяці тому, коли його батальйон перебрався на цю частину лінії фронту, Дмитрук відзначає різке скорочення числа вбитих і поранених.

"Щотижня у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів", - каже командир.

Крім атаки в Ізюмі, HIMARS використовувалися для знищення й інших російських командних пунктів, складів боєприпасів, логістичних центрів.

Проблеми з постачанням HIMARS

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що така зброя допоможе швидше розправитися з російськими окупантами. Український уряд і військові в різний час заявляли, що потрібні десятки, сотні або навіть тисячі HIMARS. Проте адміністрація Байдена розподіляла ракетні системи повільно, спостерігаючи за тим, як з ними поводяться українці, і тим, як реагують росіяни.

Зокрема, чиновники наголошували, що мета - не спровокувати Росію на прямий конфлікт з НАТО. Навіть незважаючи на те, що Росія вторглася Україну без провокації.

Голова Пентагону Ллойд Остін вказував на кілька особливостей такого озброєння. По-перше, необхідна підготовка. За його словами, 200 українців пройшли навчання за межами країни з використання та обслуговування HIMARS.

"Недостатньо просто надати обладнання. Нам потрібно мати це обладнання, запасні частини та інструменти для його ремонту", - зазначав він.

Як зазначає WP, потенційною проблемою США є доступність самої зброї. У 2020 році міністерство оборони заявило, що у США є 410 HIMARS. Поточну цифру в Пентагоні відмовилися називати, наголосивши, що інформація про запаси є внутрішньою інформацією відомства.

Що стосується ракет для HIMARS, в кінці травня, коли приймалося рішення про їх надання, президент Байден заявив журналістам, що США не збираються відправляти ракетні системи, якими можна завдати удару по Росії.

Сьогодні Україні надані сотні снарядів, максимальна дальність яких - 80 кілометрів. HIMARS також може стріляти боєприпасом, званим армійською тактичною ракетною системою (ATACMS), з дальністю дії майже 300 кілометрів - в 4 рази більше, ніж зараз наявні снаряди.

На недавній прес-конференції глава Пентагону Ллойд Остін і начальник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі ухилилися від питань про те, чи буде Пентагон поставляти ATACMS.

"Ми думаємо, що те, з чим вони працюють [зараз], дає їм багато можливостей", — сказав Міллі.

За словами Кріса Догерті, старшого наукового співробітника з питань оборони в центрі нової американської безпеки, в запасах США, ймовірно, знаходиться від 1000 до 3000 ATACMS. Це найстаріші ракети на армійському озброєнні США.

Глава ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що поки є HIMARS, українці будуть боротися з тим, що є. Якщо отримаємо далекобійні боєприпаси, будемо використовувати їх.

"Росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - сказав він.

Як писав УНІАН, на сьогодні були передані 12 HIMARS. У п'ятницю адміністрація Байдена оголосила, що направить в Україну ще чотири HIMARS.

HIMARS виявилися настільки ефективними, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командирам зробити їх знищення пріоритетом. Офіційні особи США вважають, що з цією метою можуть використовувати куплені в Ірані безпілотники.

Раніше Росія заявила, що нібито вразила щонайменше чотири системи озброєння. Кирило Буданов, начальник військової розвідки України, заявив, що Україна "не втратила жодного HIMARS, незважаючи на заяви росіян".

Також в РФ заявили, що "знищили" базу з HIMARS у Хмельницькій області. Всі ракети, випущені по області, були збиті.

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