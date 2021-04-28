Міністр наголошує, що на початку 90-х тверде "ні" на своє бажання приєднатися до НАТО і ЄС чули й центральноєвропейські країни.

На думку очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, досвід вступу балтійських країн до Євросоюзу і НАТО дає підстави для оптимізму щодо майбутнього членства й України.

Про це він сказав у програмі BBC HARDtalk, пише "Європейська правда".

Ведучий Стівен Сакур зазначив, що членство України в цих союзах є "фантазіями", бо це - "червоні лінії" для президента Росії Володимира Путіна. Сакур запитав, чому українська влада не визнає неможливість вступу перед українським народом.

У відповідь Дмитро Кулеба послався на досвід інших країн.

"На початку 90-х центральноєвропейські країни, включно з балтійськими країнами, чули тверде "ні" на своє бажання приєднатися до НАТО і ЄС. Росія говорила: це наша "червона лінія", вони ніколи не приєднаються, вони ніколи цього не зроблять. І зараз це сталося. Небо не впало на землю. Це зайняло час, політичні зобов'язання, але тут немає нічого з області фантастики", - сказав Кулеба.

Читайте такожКандидат на пост канцлера Німеччини Бербок виступає за посилення тиску на РосіюЗа його словами, український народ вважає НАТО джерелом безпеки та стабільності, тому вірить у членство в Альянсі незалежно від персоналій у владі.

Вступ України до НАТО

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Автор: Катерина Комолова