На думку очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, досвід вступу балтійських країн до Євросоюзу і НАТО дає підстави для оптимізму щодо майбутнього членства й України.
Про це він сказав у програмі BBC HARDtalk, пише "Європейська правда".
Ведучий Стівен Сакур зазначив, що членство України в цих союзах є "фантазіями", бо це - "червоні лінії" для президента Росії Володимира Путіна. Сакур запитав, чому українська влада не визнає неможливість вступу перед українським народом.
У відповідь Дмитро Кулеба послався на досвід інших країн.
"На початку 90-х центральноєвропейські країни, включно з балтійськими країнами, чули тверде "ні" на своє бажання приєднатися до НАТО і ЄС. Росія говорила: це наша "червона лінія", вони ніколи не приєднаються, вони ніколи цього не зроблять. І зараз це сталося. Небо не впало на землю. Це зайняло час, політичні зобов'язання, але тут немає нічого з області фантастики", - сказав Кулеба.
Читайте такожКандидат на пост канцлера Німеччини Бербок виступає за посилення тиску на РосіюЗа його словами, український народ вважає НАТО джерелом безпеки та стабільності, тому вірить у членство в Альянсі незалежно від персоналій у владі.
Вступ України до НАТО
- На початку квітня під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.
- Він також закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору й надалі посилювати присутність Альянсу в Чорноморському регіоні.
- У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.
- За словами представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.
- Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії тим часом підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору для України залишаються відкритими.
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