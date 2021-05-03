За його словами, це нормальна міжнародна практика.

Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності.

Читайте такожПеред Великоднем в Україні зменшилась добова захворюваність на COVIDПро це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика», - відзначив він.

Коронавірус в Україні - статистика 2 травня

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 5 тис. 094 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 160 осіб.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 083 тис. 180 осіб, померли – 44 тис. 596 людей.

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Автор: Людмила Жерновська