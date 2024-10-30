Також президент розповів, з якої причини було вирішено почати Курську операцію.

Якби Україна хотіла, то атомна електростанція (АЕС) біля Курська була б захоплена. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Зеленський розповів, що треба розуміти як саме розпочалася Курська операція. Зокрема, Україна отримала інформацію, що російський диктатор Володимир Путін прагне створити "буферну зону" на півночі та сході України, а це означає заглиблення російських військ на українську територію ще на 10-30 км.

У зв'язку з цим, як відзначив глава держави, коли в Україні зрозуміли, що ніхто не надасть Силам оборони далекобійну зброю, а росіяни продовжують нищити українські міста і села, тоді Україна вирішила розпочати Курську операцію, аби створити таку буферну зону на російські території для захисту міста Суми.

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"Ми зайшли туди. Так, у нас був успіх. Так, ми взяли під контроль цю територію через це, але як бачите, в західних медіа заявляли, що ми намагаємося захопити якісь заводи, енергосистеми та атомні станції. Ні, ми навіть не намагаємося цього зробити", - наголосив Зеленський.

При цьому, він сказав, що Росія перемістила деякі сили з Харківщини на Курщину, а також росіяни перемістили деякі війська зі сходу України, де співвідношення сил становило один до восьми на користь росіян. Але цього було недостатньо, аби зупинити росіян на Донбасі.

Разом з тим, за словами Зеленського, завдяки Курській операції вдалося врятувати від окупації місто Суми.

Також Зеленський сказав, що Україна все таки повернулася до питання надання дозволу на далекобійні удари і розробила План перемоги, бо Україна хоче жити.

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це, ми могли це зробити, але ми ніколи не хотіли цього, бо розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як це вони зробити із Запорізькою атомною станцією", - наголосив Зеленський.

Курська операція

У серпні військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак стверджував, що Україна не буде захоплювати Курську АЕС, бо в цьому немає сенсу. Мета операції на території РФ полягає у зовсім іншому.

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